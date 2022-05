Roma-Venezia, all'Olimpico una sorpresa per ringraziare i tifosi

ROMA - Ventisette partite, sedici sold out, oltre un milione di spettatori complessivi, ventunomila abbonati, oltre venti milioni di incassi dalla vendita libera. E un bagno d’amore che ha costantemente sostenuto la squadra. Questa è la Roma all’Olimpico, questi sono i tifosi giallorossi che non hanno mai lasciato solo il club in questo primo anno di progetto sotto la guida di José Mourinho. Da agosto a maggio i risultati della Roma inevitabilmente sono stati altalenanti, non invece il sostegno dei tifosi che anche nei momenti più difficili hanno fatto forza ai giocatori per aiutarli in questo cammino di crescita. Tutti i romanisti, non solo quelli dell’Olimpico. Tra social e radio la maggioranza del tifo si è unita per far fronte comune, per lottare con la squadra, per fare cerchio attorno al tecnico e sostenerlo nelle sue battaglie.

La Roma ringrazia i tifosi Mai negli ultimi vent’anni il tifo era stato così unito tra loro e con il club. Oggi contro il Venezia ha pronto l’ultimo caloroso sostegno nello stadio di casa che ha fatto registrare in campionato dieci vittorie, cinque pareggi e soltanto tre sconfitte, e che in Conference League non ha mai visto la Roma perdere ma vincere cinque partite e pareggiarne due. Lo stadio oggi si tingerà un’altra volta di giallo e rosso, i tifosi hanno pronta l’ennesima scenografia per far valere il loro senso di appartenenza a Roma e alla Roma, mentre il club ha pronto un saluto sincero per ringraziare tutto il pubblico che occuperà anche il settore ospiti visti i pochi tifosi del Venezia. Sui social i giocatori posteranno i loro ringraziamenti, poi alla fine della partita faranno un giro di campo per esprimere la loro gratitudine ai romanisti.