Roma, attenta: il Feyenoord ti spia. Un analista all’Olimpico per la sfida col Venezia

ROMA - Il Feyenoord comincia la sua preparazione alla finale di Conference League contro la Roma. La partita di campionato in programma domani contro il Twente sarà soltanto l’occasione per salutare i tifosi al de Kuip e far giocare tante riserve: gli uomini del tecnico Slot non si muoveranno dal terzo posto, che significa preliminari di Europa League. Quindi qualificazione alla fase a gironi in caso di vittoria della Conference League.

Dopo l’ultima sfida di Eredivise il Feyenoord ha deciso di partire il 18 maggio per il Portogallo, per un mini ritiro di tre giorni a Lagos. Slot vuole preparare al meglio la partita, tanto che oggi allo stadio Olimpico per Roma-Venezia ci sarà Dennis van der Ree, analista del club olandese incaricato di raccogliere informazioni sull’avversaria. Ma non solo, alcuni componenti dello staff di Slot hanno contattato altri club europei, come il Vitesse e il Bodo che hanno affrontato la Roma in questa Conference.