Torino-Roma, turnover per la finale di Conference? Le idee di Mourinho

ROMA - Contro il Venezia Mourinho ha visto i giocatori stanchi, per questo ha concesso due giorni di riposo, a nove giorni dalla finale di Tirana . Probabilmente per la sfida contro il Feyenoord il tecnico avrà a disposizione tutta la rosa. Compreso Mkhitaryan , che può essere il jolly per la finale, Mourinho conta molto su di lui e la sua presenza condizionerà anche il resto della formazione. Perchè l’armeno se sta bene può giocare in cabina di regia, come ha fatto in passato, meritando gli elogi dello Special One, oppure può essere con Pellegrini il trequartista alle spalle di Abraham . Miki nei giorni scorsi ha fatto registrare progressi, ha ricominciato a correre e da martedì, giorno fissato per la ripresa degli allenamenti, dovrebbe provare a fare esercizi con il pallone. A Trigoria filtra ottimismo. Se tutta la rosa sarà al completo per Tirana, Mourinho dovrà fare delle scelte anche per la panchina, dove andranno dodici giocatori, qualcuno rischia di essere escluso.

Turnover a Torino

La partita di venerdì contro il Torino diventa importante per il piazzamento in Europa League in campionato. L’Atalanta ha perso contro il Milan e resta distaccata di un punto. Oggi giocano Lazio e Fiorentina, la Roma potrebbe ritrovarsi a dover puntare tutto sulla finale perchè è l’unica strada sicura per andare in Europa League il prossimo anno.

Venerdì il tecnico farà turnover, ha visto giocatori stanchi, in molti hanno giocato quasi cinquanta partite, potrebbero riposare tre o quattro titolari. Dovrebbero recuperare Zaniolo e Felix, che sabato contro il Venezia erano andato in tribuna per infortunio. Il primo per un affaticamento al quadricipite, il secondo per un fastidio al ginocchio. Mourinho ha preferito non correre rischi, ma dovrebbero recuperare già alla ripresa a Trigoria. Spinazzola potrebbe aggiungere minuti, partendo ancora titolare. Con il ritorno di Mancini, che ha scontato la squalifica, in difesa potrebbe riposare Smalling. Davanti avrebbe bisogno di tirare il fiato Pellegrini, che contro il Venezia ha disputato una grande partita, colpendo due traverse e salvando un gol nel finale.

La marcia di avvicinamento

Intanto la società sta definendo il programma in vista della finale. Mercoledì a Trigoria è previsto il media open day, imposto dal protocollo dell’Uefa. Ci sarà Mourinho in conferenza stampa e alcuni giocatori in mixed zone. Venerdì la squadra partirà per Torino, alloggerà in un albergo del centro e rientrerà in charter al termine della partita contro i granata. La partenza per Tirana slitta al giorno della vigilia, martedì. Anche Totti seguirà la finale in Albania, ma alloggerà in un albergo diverso da quello della squadra.