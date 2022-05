Roma-Feyenoord, per la finale maxi schermo all'Olimpico: tutti i dettagli

ROMA - La Roma apre le porte dell'Olimpico ai tifosi anche per la finale di Conference League. Il club gialllorosso ha ufficializzato l'evento allo stadio con i maxischermi per vedere e tifare il match contro il Feyenoord. Sarà l’unico evento cittadino nel quale poter seguire collettivamente la gara. L’Olimpico sarà gestito come in una partita normale, quindi con tutti gli aspetti di sicurezza tipici di una gara. Non è previsto l’arrivo della squadra in caso di esito positivo della partita. Sono previsti schermi che poggiano sulla pista davanti ai settori (oltre ai due sopra le curve)