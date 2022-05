ROMA - Simpatico siparietto durante il Media Day, a Trigoria, tra i due inglesi della Roma Abraham e Smalling. Il difensore stava tenendo un'intervista in inglese e il numero nove lo ha preso in giro in diretta perché dopo diverse stagioni a Trigoria anche non ha imparato l'italiano: "E’ qui da tre anni e ancora non parla italiano…”. Tante risate tra i due, così anche tra i tifosi che hanno visto il video sui social.