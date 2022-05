Feyenoord, Senesi: "La Roma va in campo, avrà più ritmo di noi"

ROMA - La Roma si prepara alla sfida di domani contro il Torino, il Feyenoord è invece totalmente concentrato sulla finale di Tirana. La squadra olandese è in ritiro in Portogallo, a Lagos, dove sta svolgendo la preparazione per la sfida del 25 maggio. Al quotidiano argentino ole.com, Marcos Senesi, difensore del Feyenoord, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua prossima avversaria in finale di Conference League: la Roma. Di seguito le sue parole: “È una coppa nuova che ancora nessuno ha, vogliamo fare la storia del club. Per me è la prima finale che giocherò e spero che sia il modo migliore per vincerla. Abbiamo già finito il campionato e siamo venuti in Portogallo per fare un mini ritiro e, allo stesso tempo, prepararci per la partita, che può essere un vantaggio. Ma la Roma arriverà con più ritmo perché stanno giocando partite importanti”.