La Roma in partenza per Torino, ci sono Zaniolo, Smalling e Karsdorp | video

ROMA - Ultima giornata di campionato, la Roma domani sera alle 20.45 sfiderà il Torino di Juric per cercare una vittoria che possa garantirle la qualificazione alla prossima edizione dell'Europa League. Nonostante la preoccupazione di Mourinho nella conferenza stampa di ieri, questo pomeriggio Nicolò Zaniolo, Chris Smalling e Rick Karsdorp sono partiti con la squadra per Torino: non al meglio, i tre giocatori potrebbero accomodarsi in panchina ma saranno comunque a disposizione dello Special One. Ancora assente invece Henrikh Mkhitaryan che continua a lavorare per recuperare dalla lesione al flessore rimediata nella semifinale di andata contro il Leicester. Con Mourinho e la squadra anche Tiago Pinto, partito come di consueto insieme al gruppo.