Roma-Feyenoord, il programma della vigilia da Trigoria a Tirana

ROMA - Testa al Torino, ma con un occhio sempre fissato sulla finale di Conference League. Mercoledì sera a Tirana andrà in scena la sfida tra Roma e Feyenoord, il club giallorosso grazie anche a ricognizioni in Albania ha studiato il piano di organizzazione per i due giorni a Tirana e il programma della vigilia. La squadra si allenerà martedì mattina alle 11 al Fulvio Bernardini di Trigoria, a seguire partirà per l'Albania. Alle 17.30 la ricognizione all'Arena Kombëtare, poi un quarto d'ora dopo la conferenza stampa di José Mourinho con due calciatori. Da Roma, la mattina della partita, partirà un charter con a bordo famiglie e parenti dei giocatori.