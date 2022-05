Venditti, infortunio al ginocchio: "Ma sarò a Tirana per la Roma"

ROMA - "Che dite sarò pronto per Tirana? Ma certo, il sole mi farà bene e soprattutto il viaggio. E poi mi preparo per Jesolo, una trasferta importante. Speriamo che il mio ginocchio stia bene per il concerto e la partita perché io vorrei saltare insieme a voi. Riuscirò a saltare e ballare insieme a voi. Sì, a tutti i costi. Buona Domenica". Così in un video postato su facebook il cantante Antonello Venditti rivela di essersi infortunato al ginocchio. "Mortacci...", commenta osservando il 'buco' sulla rotula.