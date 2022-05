Roma, i primi tifosi partiti da Fiumicino per Tirana

Tirana, l'entusiasmo dei tifosi della Roma

"In famiglia siamo tutti tifosi della 'Magica' da generazioni, fin dai tempi del grande Amedeo Amedei. Nelle nostre vene scorre quindi sangue giallo e rosso - ha detto divertito un tifoso partito per Tirana con il figlio di 6 anni, sciarpa e cappellino della Roma con visiera calata sugli occhi - Non appena posso, quando il lavoro me lo consente, non perdo occasione per andare a vedere la Roma all'Olimpico e con me porto sempre mio figlio, un nuovo lupacchiotto. Ora andiamo a Tirana a prenderci la Coppa". Dopo il primo gruppo di tifosi partiti questa mattina, domani ne seguiranno altri 2000 che raggiungeranno l'Albania con 12 voli charter programmati in partenza da Fiumicino tra le 8 e le 14.30.