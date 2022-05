Roma, delirio a Fiumicino: nove voli per Tirana. E quanti Vip in viaggio

ROMA - Ci siamo, è il giorno della finale di Conference League. La Roma è pronta a sfidare il Feyenoord per scrivere la storia, tanti tifosi sono in viaggio per raggiungere Tirana e assistere al match dagli spalti dell'Arena Kombëtare. L'aeroporto di Fiumicino è stato preso d'assalto dai romanisti che hanno acquistato il biglietto (anche a caro prezzo) per raggiungere la capitale albanese. Da questa mattina fino al pomeriggio sono addirittura nove i voli che partiranno da Roma per raggiungere Tirana, con tanti Vip al seguito.