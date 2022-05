Roma-Feyenoord, la diretta dallo Stadio Olimpico: video e foto

ROMA - Roma è pronta per la finale di Conference League. È tutto pronto allo stadio Olimpico per il match di Tirana tra la squadra di José Mourinho e il Feyenoord, cinquantamila tifosi giallorossi saranno al Foro Italico per seguire il match dai sei maxischermi installati sul prato. Grande entusiasmo tra i romanisti, sciarpe e bandiere al vento e tanti fumogeni per caricare l'ambiente e vivere la finale con entusiasmo e passione.