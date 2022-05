Roma, Rui Patricio parla da leader: "Festeggiamo insieme, abbiamo vinto tutti"

TIRANA (Albania) - E' stato un protagonista assoluto della finale, probabilmente al pari di Zaniolo che ha deciso il match, quando in avvio di ripresa si è opposto alla grande ai tentativi di un Feyenoord arrembante, ma Rui Patricio si gode semplicemente il momento e vuole goderselo con i suoi compagni di squadra: "E' il mio primo trofeo europeo a livello di club, ma siamo tutti molto felici. E' stata una vera impresa, che ora dobbiamo goderci tutti insieme. Anche con chi è rimasto fuori, ma ha comuque dato il proprio contributo a questo risultato, nessuno è stato più importante dell'altro. Sono felice di aver aiutato la squadra con le mie parate. Mourinho? Ci ha aiutato moltissimo con la sua esperienza, infondendoci grande fiducia e rivelandosi uno degli elementi più importanti per questo successo. Questo obiettivo concretizza tutto il lavoro che abbiamo fatto". Come tutti gli altri protagonisti del successo, anche Rui Patricio non può sottrarsi dal sottolineare l'apporto del pubblico: "I tifosi sono un elemento importante e siamo felici di avergli dato un motivo per festeggiare. Combatteremo per raggiungere nuovi obiettivi".