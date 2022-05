Roma, delirio a Trigoria: i giocatori alzano la coppa davanti ai tifosi

ROMA - Una notte senza dormire per i tifosi della Roma che hanno festeggiato la vittoria della Conference League nel match vinto 1-0 a Tirana contro il Feyenoord. I tifosi si sono riversati per le strade a festeggiare un trofeo che mancava da quattordici anni: dall’Olimpico a Ponte Milvio, dal Circo Massimo al Colosseo fino a Fiumicino dove circa un migliaio di tifosi hanno atteso lo sbarco della squadra.

Arrivato però in ritardo, addirittura alle 4.45 del mattino. Per motivi di ordine pubblico il pullman non ha attraversato la marea giallorossa ma invece ha fatto una vera e propria passerella davanti al Fulvio Bernardini. Un centinaio di romanisti ha atteso il pullman arrivato alla 5.15: Pellegrini vicino all’autista teneva in mano il trofeo, tutti gli altri giocatori invece immortalavano con i propri telefoni lo spettacolo dei tifosi e sono partiti tanti applausi dei calciatori.

Ma la festa non è finita qui, perché poco dopo tutta la squadra è salita sulla terrazza dell’edificio che affaccia sul piazzale Dino Viola. La coppa naturalmente è stata protagonista: ogni giocatore ha sfilato con il trofeo scatenando gli “olè” dei tifosi. Pellegrini ha preso la parola: “Questo trofeo è per voi, forza Roma!”. Poi via via tutti i giocatori hanno sollevato la coppa davanti ai romani fino a José Mourinho che ha ringraziato i tifosi. Oggi la festa continuerà, la Roma sta organizzando un evento per un altro ringraziamento ai tifosi che l’hanno sostenuta per tutta la stagione.