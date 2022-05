L'altro Roma-Feyenoord tra violenze, coltelli e paura: 100 tifosi espulsi da Tirana

TIRANA - Una lunga notte di tensione, rovinata da incidenti tra le due tifoserie, ha preceduto la finale più attesa. Non è bastato il dispositivo di sicurezza allestito dal governo albanese per evitare una guerriglia annunciata. Circoscritta, fortunatamente, in un’area molto limitata di Tirana, a ridosso della fan zone del Feyenoord. Il ministero degli interni locale ha comunicato che 80 tifosi italiani e una ventina di olandesi sono stati fermati ed espulsi dal Paese ieri mattina, perché ritenuti i principali responsabili dei disordini. I tifosi della Roma, accompagnati al porto di Durazzo, si sono imbarcati su una nave che li ha condotti a Bari. Una volta scesi, dopo essere stati identificati, sono stati lasciati liberi, aspettando le indagini della Digos. Inoltre nel bilancio bisogna conteggiare 19 poliziotti feriti , uno dei quali in modo grave per una coltellata, e altri contusi, anche tra i cittadini albanesi che forse non immaginavano di trovarsi di fronte a gruppi così aggressivi. Anche allo stadio, in una cornice bellissima, abbiamo osservato qualche scaramuccia nella curva olandese, tra tifosi e steward.

La strategia dei violenti

Calci, pugni, bastonate, lanci di pietre e di bottiglie. Niente accade per caso. E non è l’alcol, carburante tradizionalmente associato alle abitudini dei tifosi olandesi, la causa della violenza. Un ristoratore italiano ha denunciato la scomparsa di diversi coltelli da cucina, sottratti da alcuni clienti. E parecchi malintenzionati sono arrivati a Tirana armati, evitando gli aeroporti dove sarebbe stato più difficile superare i controlli. Una minoranza di teste calde, non tutte in possesso del biglietto per la partita, aveva pianificato già da tempo la battaglia. Del resto i precedenti tra tifosi di Roma e Feyenoord alimentavano qualunque scenario. Un centinaio di ultras olandesi, arrivato via terra dal Montenegro, era in Albania da alcuni giorni per preparare l’assurda strategia. E due gruppetti ostili al Feyenoord, del Paok Salonicco e del Fenerbahce, sono stati segnalati a Tirana nelle ultime ore, pur non avendo interesse per la finale di Conference. Una bizzarra solidarietà.

No striscioni

Solidarietà è stata manifestata anche dai gruppi organizzati della Curva Sud, che hanno trascorso la giornata nel parco destinato a ospitare i tifosi romanisti e intorno alle 18.30 si sono mossi in corteo verso lo stadio, distante appena 600 metri. Hanno esposto i loro striscioni soltanto dopo essere entrati, per protestare contro l’allontanamento dei compagni di tifo, chiedendo ai tanti curiosi di non essere filmati dai telefonini. Prima del match tutto è filato liscio. La polizia era ben posizionata, nei punti strategici della città. Il blocco del traffico in tutto il centro di Tirana ha facilitato i controlli. Per i pochi veicoli ammessi a circolare nell’area dello stadio era obbligatorio passare attraverso i metal detector. E i droni, uno dei quali sponsorizzato da un supermarket, vigilavano dall’alto. L’allerta era soprattutto per il dopopartita. Le forze dell’ordine si aspettano altri incidenti.