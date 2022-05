Stampa olandese, furioso attacco a Abraham: "Simulatore, degno allievo di Mourinho"

ROMA - Sconfitta mal digerita dagli organi di stampa olandesi che hanno attaccato la Roma vincitrice della finale di Conference League contro il Feyenoord. In particolare alcuni media hanno sottolineato a loro parere la perdita di tempo di Tammy Abraham nei minuti finali della partita. Non è sfuggita alle telecamere l'occhiolino fatto da Abraham a Mourinho quando era a terra per un fallo fischiato a favore: “Abraham si rivela essere un vero allievo di Mourinho”, si legge su sportnieuws.nl, con una nota critica dell'atteggiamento del numero 9. E ancora: "Abraham è stato a terra per un po’. Quindi ha perso tempo”. “Sono giocatori di José Mourinho per una ragione, non è colpa loro…”. Insomma, una sconfitta non accettata bene da alcuni media olandesi.