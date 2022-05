La Roma sfila con il bus scoperto: segui la diretta

ROMA - Via ai festeggiamenti. La Roma si gode la vittoria della Conference League e festeggia con i tifosi la conquista del trofeo. Alle 16.50 sono partiti i due bus scoperti da via dell'Arcadia al Circo Massimo con giocatori, staff e coppa a bordo per celebrare il successo. Già a Trigoria centinaia di tifosi hanno salutato i calciatori alla partenza, mentre ad attenderli in centro dalle 16 c'erano già oltre cinquemila persone per un numero destinato a crescere nel corso del pomeriggio. Inno della Roma fatto partire dalle casse dei tifosi, fumogeni e bandiere per una vera e propria invasione del centro.