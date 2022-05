"Grazie Roma Grazie Mou": la t-shirt per tutti i tifosi della Roma

L'ultimo trofeo vinto dalla Roma era stato alzato da Francesco Totti ; a distanza di 14 anni è Lorenzo Pellegrini a sollevare una coppa: la Conference League . La squadra di Mourinho grazie ad un lampo di Zaniolo nel primo tempo si aggiudica il trofeo europeo (alla sua prima edizione nella storia) e manda in estasi i propri tifosi. Una gioia indescrivibile per il popolo giallorosso che nella notte si è riversata nelle strade della capitale e ha poi aspettato alle 4 del mattino la squadra a Fiumicino .

Indossa la maglia simbolo della vittoria: "GRAZIE ROMA GRAZIE MOU"

Per celebrare questo storico successo della Roma di Mourinho il Corriere dello Sport ha pensato ad un bella iniziativa dedicata a tutti i tifosi giallorossi. Da sabato 28 maggio in edicola potrai acquistare la maglia limited edition da sfoggiare oggi e per sempre "GRAZIE ROMA GRAZIE MOU". Prenotala subito al tuo edicolante di fiducia.