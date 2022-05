Roma-Zaniolo, un gol che riapre il futuro

INVIATO A TIRANA - Non smetteva più di saltare, prima su un ginocchio e poi sull’altro, come se volesse demolire i due incidenti con un rito tribale. Bum, bum. Fosse stato per lui, dal campo di Tirana non sarebbe mai andato via. Sarebbe rimasto lì, nella sua danza meravigliosamente primordiale, a celebrare la Coppa che porta la sua firma. «Bellissimo, è bellissimo!» continuava a ripetere, sotto gli occhi del papà Igor che era in tribuna con i lacrimoni e davanti a Mourinho che lo ringraziava per il gol decisivo. «Il destino ha più fantasia di noi» ha scritto poi Nicolò Zaniolo su Instagram associando le immagini dei due infortuni all’esultanza della finale. C’era molto di più di una partita da vincere nella sua testa, dopo due anni di dolori e uno di dubbi.

Il rilancio di Zaniolo La carriera e la vita di Nicolò Zaniolo sono cambiate per sempre in una serata albanese di fine maggio, perché quando segni una finale europea che viene vinta resti per sempre nella storia. Soprattutto in un club come la Roma, che non aveva mai scritto il proprio nome nell’albo d’oro di una competizione Uefa e non festeggiava niente da 14 anni. E’ molto significativo che sia toccato a lui l’onore di orientare la partita contro il Feyenoord. Niente accade per caso, sia chiaro: Zaniolo ha compiuto un gesto tecnico di altissimo livello, dimostrando una tenuta atletica e nervosa molto migliore di quanto lo stesso Mourinho pensasse. Ma il valore del gol è anche simbolico: un ragazzo massacrato dagli infortuni, quasi mai sicuro di un posto in squadra, spesso in vetrina per i comportamenti privati, ha risolto i problemi della Roma scacciando le paure altrui e giocando con le proprie. Ne aveva bisogno.