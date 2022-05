Roma, pioggia di abbonamenti: 21mila in dieci giorni!

ROMA - Un bagno d'amore immenso, non solo quello visto ieri al corteo con oltre centomila tifosi al Circo Massimo, ma anche quello virtuale. In dieci giorni i tifosi hanno acquitato ben ventunomila abboonamenti. Un numero record per la Roma, un amore incredibille per i tifosi grazie anche all'entusiasmo per la vittoria della Conference League. Adesso il numero degli abbonati in dieci giorni è esattamente lo stesso totale della scorsa stagione: la Roma punta quota trentamila, un numero alla portata da qui alla fine dell'estate.