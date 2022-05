Totti, il commovente messaggio della Roma per l'anniversario dell'addio

ROMA - La Roma si gode la vittoria della Conference League ma non dimentica di festeggiare il passato. Il 28 maggio 2017 infatti Francesco Totti giocava la sua ultima partita da giocatore e capitano giallorosso, davanti a 70mila persone in uno stadio Olimpico commosso ma in festa. L’ultima partita di Totti, gli ultimi minuti in carriera contro il Genoa prima della grande celebrazione davanti a tanti romanisti in lacrime. Dopo anni di gelo, adesso l’ex capitano giallorosso è tornato ad avere un ottimo rapporto con la Roma, grazie all’arrivo prima dei Friedkin e poi di Mourinho. Così oggi il club giallorosso tramite i social ha voluto dedicargli un posto: “Sono passati cinque anni da un’altra giornata di infinito amore che nessun romanista dimenticherà mai”. Un messaggio molto gradito dai tifosi e dallo stesso Totti, a Tirana mercoledì scorso per tifare la Roma nella finale vinta contro il Feyenoord.