“Roma, ecco la prima offerta per Guedes: al Valencia anche un giocatore”

ROMA - La Roma comincia a impostare le trattative per gli acquisti estivi. Dopo la qualificazione all'Europa League e la vittoria della Conference League, Mourinho ha bisogno di rinforzi per raggiungere i prossimi obiettivi stagionali: la qualificazione alla Champions e la vittoria di un nuovo trofeo europeo. Tiago Pinto è al lavoro per trovare i giusti innesti, uno di questi Goncalo Guedes del Valencia. Secondo quanto riportato da media spagnoli, la Roma avrebbe presentato la prima offerta ufficiale per il talento portoghese: sul piatto 25 milioni di euro più l'inserimento di una o più contropartite tecniche. Al Valencia infatti piacciono Diawara, Villar e Carles Perez. Il club potrebbe scegliere uno o più giocatori da inserire nella trattativa, chiaramente facendo scendere la parte cash.