Entusiasmo Roma, volano gli abbonamenti: superata quota 23mila

ROMA - Stagione conclusa, giocatori in vacanza, calciomercato alle porte e tanto, tanto entusiasmo. Non servono acquisti di spessore o promesse sul futuro per far scatenare i sogni dei tifosi della Roma, la presenza di Mourinho e la vittoria della Conference hanno già dato i loro frutti sia per il presente sia per il domani. La campagna abbonamenti per la prossima stagione è la vera dimostrazione di quanto i romanisti credano nella gestione Friedkin, nei passi avanti sportivi e finanziari del club. Insomma, non servono ulteriori prove di un club proiettato verso un futuro roseo. In tredici giorni il numero degli abbonati ha raggiunto una cifra incredibile, da record: ben 23mila tifosi hanno deciso di sottoscrivere la tessera e tifare la Roma all’Olimpico per tutta la stagione. Ventitremila, oltre il numero - già importante - di abbonamenti venduti la scorsa stagione (21mila) dopo due mesi di campagna. Cifra destinata ad aumentare nelle prossime settimane, spinta dall’entusiasmo della vittoria e di una proprietà che punta a crescere sempre di più per raggiungere nuovi traguardi. Ma non solo. Perché se il mercato dovesse portare a Mourinho uno o più giocatori di spessore, a quel punto sarebbe difficile frenare l’entusiasmo dei tifosi pronti a prendere d’assalto il botteghino e a legarsi all’Olimpico per tutta la stagione. Insomma, se la Roma non si preclude limiti sulla cifra totale che verrà raggiunta a fine agosto, magari con il raggiungimento di 31-32mila tessere, il top player farebbe ulteriormente schizzare le vendite e di conseguenza anche gli incassi della società.