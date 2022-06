Calciomercato Roma, Zaniolo si allontana: il Milan prepara l'affondo

ROMA - A oggi è il Milan la pista più calda per Zaniolo . Al ritorno di Tiago Pinto dal Portogallo, è previsto un nuovo incontro con il procuratore. La Roma vuol fare cassa con la cessione dell’attaccante, ma difficilmente riuscirà ad arrivare ai 50/60 milioni che vorrebbe. Intanto il Milan si muove, Maldini ha detto a Vigorelli che non sa ancora quale sarà il budget di mercato con la nuova proprietà, quindi non può ancora formulare un'off erta. Il club rossonero comunque vorrebbe inserire un giocatore nella trattativa, da Saelemaekers a Rebic, nomi che non hanno suscitato entusiasmo a Trigoria. Inoltre la Roma deve fare cassa e vorrebbe solo cash. Il sacrifi cio di Zaniolo servirebbe a fi nanziare il mercato per acquistare i giocatori che ha chiesto Mourinho. Il Milan con il cambio proprietà vorrebbe regalare a Pioli un talento da poter far crescere come fatto con Leao, e Zaniolo in questo senso stimola tutto l’ambiente rossonero.

Il contratto della discordia

Intanto il discorso avviato dalla Roma mesi fa per prolungare il contratto di Zaniolo non è mai decollato. Nicolò oggi vorrebbe almeno 4,5 milioni a stagione, mentre in autunno si sarebbe accontentato di 3,5. Dopo la vittoria della Conference, raggiunta proprio grazie al suo gol in fi nale, ritiene di potersi avvicinare a Pellegrini e Abraham, che sono i due giocatori che nella Roma guadagnano di più. Mourinho durante le vacanze gli scrive per motivarlo, la sua partenza non è certa, ma se la Roma non rinnova il contratto che scade nel 2024 perde peso contrattuale. L’obiettivo principale di Zaniolo e del suo entourage è quello di rinnovare un altro anno con la Roma, per poi avere più possibilità di scelta al termine della prossima stagione, esattamente l’estate 2023. Ma in giro non ci sono soldi e non è facile trovare oggi una via d’uscita che metta tutti d’accordo. Il Milan, con la Juventus sullo sfondo, è il club maggiormente interessato. La società bianconera deve fare assolutamente delle cessioni in uscita prima di potersi muovere. Ma i contatti con il procuratore di Zaniolo sono frequenti, a dimostrazione che il talento mancino attira ancora diversi interessi su di lui. Dopo quattro anni in giallorosso e dopo aver regalato alla Roma la Coppa della Conference League con il suo gol in fi nalecontro il Feyenoord, Nicolò non è mai stato così vicino all’addio. La società giallorossa in caso di cessione dovrà riconoscere il 15 per cento dell’incasso all’Inter. Non è una cifra di poco conto, perchè su 50 milioni ne perderebbe 7,5.

Meglio in Italia

La destinazione più probabile per Zaniolo è in Italia, ma nei giorni scorsi il Lione ha fatto un sondaggio e anche in Inghilterra qualcosa si muove. Il West Ham sarebbe intenzionato a investire nell’aff are, ma non alle cifre che chiede la Roma, francesi e inglesi al massimo possono arrivare a trenta milioni. Zaniolo preferirebbe restare in Italia. La stagione appena conclusa non è stata facile per Nicolò, reduce da due interventi chirurgici alle ginocchia. Ha realizzato otto gol, di cui cinque in Conference League. Nel corso della stagione Mourinho lo ha trasformato in seconda punta nel 3-4-1-2 e l’azzurro si è trovato più a suo agio. L’intrigo Zaniolo non si risolverà in un giorno e animerà a lungo l’estate giallorossa. La Roma vuole capitalizzare al massimo con la cessione di un giocatore che negli ultimi tempi aveva perso anche il posto di titolare fi sso. Ma l’exploit fi nale in Conference League lo ha riproposto come uomo mercato. Di certo senza Zaniolo, dopo aver perso Mkhitaryan, la Roma dovrà ricostruire gran parte del reparto off ensivo. Il regista resta la priorità di Mourinho, ma Tiago Pinto è molto attivo anche sul mercato degli attaccanti esterni per arrivare alle pedine giuste da affiancare ad Abraham.