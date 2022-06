Bastos: “Alla Roma ho fatto la gaffe più grande della mia vita”

ROMA - Michel Bastos e la figuraccia nella capitale. Il portale Record riporta il video di un'intervista dell'ex romanista in cui ha ricordato l'episodio della sua presentazione sotto la Curva Sud, in cui commise la gaffe contro la Lazio: “La peggior gaffe della mia carriera l’ho fatta alla Roma nel 2014. Sono arrivato nella capitale il giorno di Roma-Juventus e presentato allo stadio poco prima della partita. Mentre camminavo davanti ai tifosi mi arrivò una sciarpa dagli spalti". Poi continua:"La presi e la misi intorno al collo. Poi mi dissero di esporla una volta arrivato sotto la Curva Sud. Ecco che allora lo stadio impazzì e iniziò ad urlare il mio nome. Nemmeno fosse arrivato Ronaldo il Fenomeno o Ronaldinho Gaucho: c'era qualcosa che non capivo. Poi una volta entrato negli spogliatoi il mio agente mi ha guardato dicendomi: ‘Ma che hai fatto? Sei matto?’. Io ancora non capivo il perché, così mi ha mostrato la foto con la sciarpa con su scritto 'Lazio m****'".