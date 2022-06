Matic alla Roma, ma prima le vacanze con la moglie in un posto a sorpresa

La coppia e i loro tre figli da Manchester si sono spostati prima in Serbia e da lì hanno preso un volo privato - una settimana fa - per la Turchia: destinazione Guvercinlik, una delle mete più ambite dai giocatori per i lussuosi resort e un mare cristallino. Tappa al Lujo Bodrum tra sole, mare, tanta spiaggia e ristoranti di lusso: un'oasi di pace lasciata ieri per tornare a casa e prendere parte a una festa di amici. Dai prossimi giorni telefono sempre acceso attendendo novità dal suo agente per volare nella capitale per le visite mediche e firmare il contratto con la Roma.