Roma, la Conference in giro per la città per tutta l'estate

ROMA - La Roma con un post sul proprio profilo di Twitter ha fatto gli auguri al club giallorosso: "95 anni. Auguri, Roma. Da qui al 22 luglio la festa dei Romanisti". Anche la Lega Serie A e la Uefa hanno pubblicato delle foto e dei video durante la giornata per festeggiare il compleanno della squadra. La maggior parte dei tifosi giallorossi non risconosce il 7 giugno come data di fondazione ma è stato gradito il chiaro riferimento al 22 luglio e l'utilizzo del vecchio stemma nel video celebrativo. E a proposito di celebrazioni, il club ha annunciato una serie di iniziaitive fino al 22 luglio con la coppa che girerà per la città per mostrarla ai tifosi giallorossi.