Roma, bagno d’amore dei tifosi: venduti 30mila abbonamenti

ROMA - L’entusiasmo per la vittoria della Conference League non si calma. L’impresa della Roma resterà nella storia, l’eufori dei tifosi chiaramente si trascinerà anche nel corso della prossima stagione e ha avuto degli effetti incredibili anche sulla campagna abbonamenti. Ventuno giorni dopo l’inizio della vendita sono state acquistate già trentamila tessere: una cifra record nel periodo post Covid e che ha già superato di novemila unità la campagna della scorsa stagione. Numeri destinati ad aumentare nelle prossime settimane, spinta dall’entusiasmo della vittoria e di una proprietà che punta a crescere sempre di più per raggiungere nuovi traguardi.