Zaniolo in vacanza da papà: in Sardegna con il figlio e la ex Sara Scaperrotta

ROMA - La stagione è alle spalle, i giocatori hanno lasciato Trigoria e si stanno godendo le meritate vacanze prima di ritornare al Fulvio Bernardini per l'inizio della prossima preparazione atletica pre stagionale. Nicolò Zaniolo ha deciso di trascorrere questa prima parte di vacanze insieme a suo figlio Tommaso , accompagnato dalla ex fidanzata Sara Scaperrotta.

Zaniolo si trova dal 3 giugno in Sardegna insieme a un suo amico e al fidanzato della sorella, Sara invece insieme alla madre e al fratello Simone. Ieri hanno trascorso una giornata tutti insieme nelle cristalline acque della Costa Smeralda: una gita in barca per trascorrere un po' di tempo con il figlio con tranquillità e lontano da occhi indiscreti.