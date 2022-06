Roma gigante: con Matic in sei superano 1.90

ROMA - Con Matic la Roma sale. Di livello, spera Mourinho . Ma intanto cresce in termini di centimetri, come piace all’allenatore. Nella teorica formazione titolare che vedete a fianco, composta da calciatori attualmente disponibili per giocare, addirittura in sei sono alti da 1.90 in su. Smalling e appunto Matic sono le cime, a quota 1.94. Ma ci sono anche Abraham, Zaniolo, Rui Patricio e Mancini che non scherzano.

Giant Roma

E’ una squadra di corazzieri, che già nella scorsa stagione ha fatto valere i muscoli sui calci piazzati: tanti gol sono arrivati grazie alle palle inattive, tanti gol sono stati evitati con i saltatori in area di rigore (Abraham in testa). Il più basso, pensate un po’, oggi sarebbe Karsdorp, che è un terzino poderoso e misura comunque 1.84. I tre azzurri Pellegrini, Spinazzola e Cristante arrivano a 1.86, il combattivo Ibañez a 1.85. Nei duelli la nuova Roma non si farà intimidire da nessuno.

Tendenza

Ha sempre cercato di plasmare così le sue opere, Mourinho. Gente forte, di peso, non solo per la personalità ma anche per il fisico. E la società, a partire dai Friedkin che ne condividono l’ambizione, sta assecondando tutte le richieste, compatibilmente con le necessità del bilancio. Matic era un’occasione da cogliere, non solo perché era a parametro zero ma anche perché di Mourinho è un fedelissimo. I due si sono scambiati coccole tra interviste, social media e telefonate private. Il ricongiungimento tecnico, dopo il proficuo rapporto al Chelsea e al Manchester United, era quasi fisiologico. Ed è diventato addirittura più facile dopo l’addio alla Roma di Mkhitaryan, calciatore molto diverso ma dal parametro simile per età e situazione contrattuale.

Lo sbarco

Matic, che prima di accettare la convocazione della Roma si stava accordando con il Fulham, in questi giorni è in vacanza con la moglie Aleksandra sulle spiagge turche ma nei prossimi giorni arriverà a Roma per le visite mediche e la firma sul contratto, che sarà un biennale mascherato: la formula 1+1 sarà agevolmente superata se Matic si dimostrerà abbastanza importante per la squadra da giocare almeno la metà delle partite (anche partendo dalla panchina). Conoscendo Mourinho e scorrendo lo storico di Matic anche al Manchester United, non dovrebbero esserci dubbi sul rinnovo, che permetterà anche alla Roma di usufruire del decreto crescita: il giocatore guadagnerà 3,5 milioni più bonus ma ai Friedkin ne costerà circa 5, non 7. Curiosità non banale: Matic è orgogliosamente serbo ma anche comunitario, perché attraverso due stagioni di militanza nel campionato slovacco ha ottenuto il doppio passaporto. Non occuperà dunque uno degli slot riservati dalla Serie A ai nuovi calciatori stranieri. Con la Serbia ha partecipato ai Mondiali del 2018 ma ha deciso di lasciare la Nazionale nel novembre 2019, dopo 48 presenze e 2 gol. Nella Roma potrebbe indossare la maglia numero 21, che aveva al Benfica e al Chelsea, o la più recente 31: a Trigoria sono libere e già pronte per lui.