Roma il 6 agosto a Barcellona: in palio il Trofeo Gamper

ROMA - La Roma si prepara per la prossima stagione. Sabato 6 agosto la squadra giallorossa parteciperà al trofeo Joan Gamper, il celebre appuntamento annuale organizzato dal Barcellona.

Al Camp Nou si sfideranno nell'ordine le squadre femminili e poi quelle maschili in una lunga giornata di calcio. La novità è stata introdotta nella scorsa edizione, quando l'avversaria nella doppia sfida fu la Juventus, battuta in entrambi i casi dai padroni di casa. La gara femminile si giocherà alle 17:30. Il calcio d'inizio tra i giallorossi di José Mourinho e i blaugrana guidati da Xavi è fissato per le 21:00.