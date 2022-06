Roma, Pellegrini: "Stagione fantastica, avanti così per vincere ancora"

ROMA - È stata la sua prima vera stagione da capitano della Roma, anche per questo sarà per sempre indimenticabile. Fascia al braccio e trofeo conquistato: Lorenzo Pellegrini su Instagram fa un bilancio stagionale che non può non essere positivo: “È stata una stagione fantastica e indescrivibile, per questo non serve aggiungere parole. Avanti a testa alta pensando a crescere per continuare a toglierci soddisfazioni e alzare trofei”. Il capitano della Roma ha terminato gli impegni con la Nazionale e adesso può godersi le meritate vacanze aspettando di tornare a Trigoria.