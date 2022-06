Roma, è l'ora di Celik: nuovo contatto con il Lilla

ROMA - Celik , è l’ora. Questione di poche schermaglie, di dettagli, poi la Roma chiuderà per il terzino destro che dovrà alternarsi con Karsdorp nella scacchiera di Mourinho. In giornata c’è stato un nuovo contatto con i dirigenti del Lilla : l’accordo dovrebbe essere raggiunto sulla base dei 6,8 milioni più bonus. Celik, che andrebbe in scadenza nel 2023, firmerà un contratto di cinque anni.

Mondiale? No, grazie

È un altro acquisto, dopo Matic e il secondo portiere Svilar, che conferma la tendenza della Roma: prendere giocatori che non parteciperanno al prossimo Mondiale. Può essere un vantaggio nella stagione che verrà spezzata a metà dal grande evento in Qatar: così come Celik, titolare della nazionale turca, anche l’ala norvegese Solbakken (trattativa con il Bodø congelata ma viva) si riposerà in autunno. Lo stesso discorso può essere applicato a Davide Frattesi che, ahinoi, dovrà guardare il Mondiale in tv: per liberarlo il Sassuolo chiede oltre 30 milioni, i Friedkin a certe cifre non si avvicineranno.

Gli altri nomi

Ma è proprio a centrocampo che Mourinho chiede qualità e possibilmente gol: così si spiegano i sondaggi per l’austriaco Sabitzer, centrocampista in uscita dal Bayern, e per il francese Aouar, in scadenza nel 2023 con il Lione. Un calciatore del livello di Mkhitaryan va sostituito con un omologo. Serve infine un attaccante: tra i papabili c’è un altro nazionale austriaco, Sasa Kalajdzic, che lo Stoccarda deve vendere per non perderlo a parametro zero tra un anno. Inutile aggiungere che neppure l’Austria parteciperà al Mondiale.