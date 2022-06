Roma, boom di abbonamenti: 34500 per la Serie A, già 4mila per le coppe

ROMA - La Roma continua a macinare abbonati. I romanisti hanno preso d'assalto la campagna per la prossima stagione sia per quanto riguarda il campionato, sia per le Coppe. Per la Serie A infatti sono stati venduti ben 34500 abbonamenti, record di tessere dalla stagione 2004/2005, mentre invece per le coppe ben 4mila nel primo giorno di vendita riservata agli abbonamenti del campionato. Insomma, numeri incredibili scatenati dalla qualificazione alla prossima Europa League e, naturalmente, all'entusiasmo generato da Mourinho e dalla vittoria della Conference League.