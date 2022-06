Proposta di matrimonio in Namibia, spunta Mourinho: "Sei tu lo Special"

ROMA - José Mourinho ha lasciato ieri la Namibia dopo un viaggio mozzafiato con la famiglia, ma il tecnico nei giorni scorsi è stato anche testimone di una scena romantica nel deserto del paese africano. Mentre stava effettuando il tour nel deserto, ha assistito a una proposta di matrimonio di un ragazzo, che in ginocchio sulla sabbia ha chiesto alla sua fidanzata di sposarlo. Non molto distante era presente Mourinho, che ha volentieri scattato una foto con loro dopo il "sì" della ragazza. "Sei tu quello Special oggi", ha detto all'uomo, doppiamente felice per la proposta e l'incontro con il tecnico.