Zaniolo, allenamento in vacanza. Il preparatore: "È in perfetta forma"

ROMA - Le voci di mercato non frenano la sua voglia di essere in forma per il raduno della Roma in programma il prossimo 4 luglio. Nonostante lo stallo con il club per il rinnovo, e una situazione contrattuale che mette in dubbio il suo futuro, Nicolò Zaniolo si allena quotidianamente per essere pronto per la prossima stagione.