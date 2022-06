ROMA - Paulo Fonseca riparte dal Lille. Il manager portoghese fermo per un anno dopo il biennio alla Roma ripartirà dalla Ligue 1: il tecnico è appena sbarcato in città e presto verrà ufficializzato come nuovo allenatore. Fonseca ha già scelto lo staff che lo accompagnerà in questa nuova avventura e ad ore è prevista l'ufficialità. Dopo il biennio in giallorosso, dunque, Fonseca ripartirà dalla Ligue 1.