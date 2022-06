Roma, è fatta per Celik: il turco sbarca la prossima settimana

ROMA - Mehmet Zeki Celik sarà un giocatore della Roma. Il club giallorosso ha infatti raggiunto l'accordo economico con il Lille per il trasferimento del terzino destro. Tutto fatto dopo settimane di trattative: al club francese andranno sette milioni di euro più il 15% della futura rivendita del giocatore. Per Celik è pronto un contratto quinquennale a due milioni di euro netti a stagione: nei primi giorni della prossima settimana può sbarcare nella capitale per sostenere le visite mediche e firmare il contratto.