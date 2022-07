Roma, è gelo tra Zaniolo e Abraham? L'inglese rimuove gli auguri social

ROMA - Ormai anche gli auguri social rischiano di diventare un caso. Ieri Nicolò Zaniolo ha compiuto 23 anni ed è stato festeggiato naturalmente sui social, soprattutto su Instagram. La Roma gli ha fatto un post con gli auguri, al quale Zanioo ha risposto con "grazie mille" e un cuore rosso, poi sono arrivate tante storie instagram (quelle che poi si cancellano dopo 24 ore) da parte degli amici e dell'account della nazionale, ma non solo. Anche da parte di Moise Kean, attaccante della Juventus e suo amico, e da Tammy Abraham che in mattinata ha voluto subito fargli sentire il suo affetto in questo giorno speciale.