Romanzo Zaniolo, fino a quando in sospeso?

La storia di Zaniolo sta diventando un romanzo sceneggiato. Vado, non vado, ritorno, saluto, non saluto e così avanti. Pur leggendo quanto accade, non ho ancora capito se Zaniolo va alla Juventus, se non ci va, se rimane alla Roma. Non so. Chiedo scusa al Direttore di questo giornale, Ivan Zazzaroni, che ha un collaboratore così sprovveduto da non trovare risposte al futuro di Zaniolo. Leggo su questo giornale: “Zaniolo: un destino sospeso tra Roma e Juve”. Ho capito, ma quanto dobbiamo rimanere sospesi? E Mourinho - ammesso che sia tornato, perché ormai dubito di tutto - cosa dice in proposito?