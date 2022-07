Calciomercato Roma, Frattesi si allontana: virata su Aouar

ROMA - Rischia di saltare Frattesi alla Roma. Il Sassuolo non può aspettare i tempi tecnici ed economici che stritolano Tiago Pinto, perché ha deciso di vendere solo due dei suoi gioielli. Non a caso ieri il procuratore Riso ha candidamente ammesso di non aver più sentito aggiornamenti sul tema. Nonostante un accordo già raggiunto tra club e giocatore, con il permesso del Sassuolo che valuta Frattesi 30 milioni, la trattativa si è incagliata. E Mourinho, che nel frattempo ha bloccato la partenza di Veretout, aspetta un altro centrocampista che possa sostituire Mkhitaryan. Non sarà Saul, che in effetti è stato proposto ma guadagna troppo. Potrebbe essere il francese Aouar, che non ha rinnovato il contratto con il Lione in scadenza nel 2023. Oppure l’austriaco Sabitzer, in uscita dal Bayern Monaco. Ma è possibile che la Roma, aspettando di snellire l’organico e di liberare posti nello spogliatoio, voglia prendersi un po’ di tempo per fissare un nuovo obiettivo, sapendo che i centrocampisti in arrivo saranno due. Uno potrebbe essere Sergio Oliveira, se il Porto accettasse di restituirlo in prestito. Quanto a Frattesi, niente esclude che in un secondo momento Tiago Pinto possa riprendere i contatti con l’a.d. Carnevali. Oggi però non sussistono i presupposti per una negoziazione: la Roma anzi spera che il Sassuolo venda lo stesso il gicocatore alla cifra più alta possibile per incassare il 30 per cento della rivendita.