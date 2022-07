ROMA - Leonardo Spinazzola anticipa il rientro. Il laterale giallorosso ha svolto nella giornata di oggi lavoro individuale propedeutico nella palestra di Trigoria. Rientrerà regolarmente in gruppo a partire da lunedì insieme agli altri nazionali, per i quali era stata era stata concessa una proroga delle vacanze. Il giorno seguente tutto il gruppo partirà per il ritiro in Portogallo dove la squadra comincerà l'intenso ritiro comandato da Mourinho.