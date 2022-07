Roma, i tifosi sul nuovo stadio: “Friedkin, poche parole ma tanti fatti”

ROMA - "Prima Mourinho, poi la coppa e ora lo stadio, questi Friedkin parlano con i fatti". I tifosi non possono essere che soddisfatti dell'operato dei proprietari della Roma, convinti che il futuro possa essere sempre più roseo. Ieri l'annuncio dei lavori al progetto per il nuovo stadio a Pietralata , una notizia accolta dai romanisti come un vero e proprio colpo di mercato. Tifosi soddisfatti, convinti che questa volta non ci saranno tutti gli intoppi del progetto Tor di Valle, abbandonato dopo un decennio di lavori e mai una pietra posata sull'area. "Questa è la volta buona, me lo sento", scrivono i tifosi sui social e in radio.

"Ma vi rendete conto cosa stanno facendo i Friedkin? Hanno ingaggiato Mourinho, non hanno mai ceduto i big, hanno acquistato Abraham, vinto la Conference League e adesso annunciato lo stadio. Qualcosa di meraviglioso". Tanti tifosi si sono esaltati per il lavoro portato avanti dai texani che adesso puntano a ciò che gli altri non sono riusciti: "Con Pallotta non credevo allo stadio, con loro sì. Sono seri, hanno immediatamente capito che sarebbe servita la sinergia con il Comune per portare avanti l'opera e il comunicato congiunto mi fa sentire sempre più ottimista". E ancora: "Adesso avanti tutta con questo progetto, sportivo e non. Possiamo arrivare in alto, diventare un club importante in Europa. Testa bassa e pedalare, il futuro è luminoso".