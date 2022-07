Roma, Mourinho show: il nuovo look e la crema sul tatuaggio

ROMA - Mourinho comincia piano piano a svelare il tatuaggio sulla Conference League. Il tecnico portoghese domenica scorsa si è tatuato il trofeo vinto con il club giallorosso lo scorso maggio ma ha anche mostrato un nuovo look. Lo Special One si è infatti tagliato i capelli a zero, complice anche il caldo torrido della capitale. Mourinho ha postato una foto sui social in cui si vede il preparatore Rapetti aiutarlo a spalmarsi la crema sul tatuaggio: presto il tecnico svelerà il disegno che esalterà i tifosi.