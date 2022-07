Diretta Roma-Trastevere ore 17.30: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

ROMA - La Roma di Mourinho torna in campo. A pochi giorni dall'inizio ufficiale della stagione 2022-2023, in attesa degli ultimi calciatori reduci dagli impegni con le rispettive nazionali e ancora in vacanza, i giallorossi debuttano oggi, in un'amichevole in programma a Trigoria e a porte chiuse, contro il Trastevere, formazione capitolina militante in Serie D e recentemente affidata all'ex tecnico della Juniores Franco Cioci. Martedì 12 luglio, poi, la rosa a disposizione dello Special One partirà per il Portogallo, dove proseguirà la preparazione in vista del primo impegno in campionato, previsto per il 14 agosto all'Arechi di Salerno. L'ultimo test match disputato tra Roma e Trastevere risale al 20 luglio 2019 quando, all'epoca allenati da Fonseca, i giallorossi si imposero 10-1.