Roma, oggi rientrano i nazionali. Domani la partenza per il Portogallo e i test

ROMA - La Roma è pronta a fare sul serio. Settimana importante per la squadra di José Mourinho che oggi riaccoglierà i giocatori che hanno beneficiato di vacanze extra dopo gli impegni delle nazionali. Saranno quindi oggi a Trigoria Pellegrini, Rui Patricio, Vina, Mancini, Spinazzola (che già di allenava individualmente a Trigoria), Cristante e Abraham. Oggi test atletici e un primo allenamento, domani invece allenamento solo mattutino prima della partenza per il Portogallo.

La Roma si sposterà nel pomeriggio in Algarve, volo per Farò e poi viaggio verso Albufeira dove è stato prenotato un resort per una spesa del ritiro di circa 400mila euro. Il ritiro parte subito forte con una prima amichevole già mercoledì alle 12 (orario italiano) contro il Sunderland. Poi due giorni di doppie sedute che porteranno al secondo impegno (ore 20) contro il Portimonense, club del campionato portoghese.

Una settimana importante per la squadra che dovrà cominciare a spingere tra parte atletica e tattica in vista dell'avvio del campionato in programma il 14 agosto contro la Salernitana.