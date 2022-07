Diretta Roma-Sunderland ore 12: probabili formazioni e dove vederla in tv

ROMA - Seconda amichevole stagionale per la Roma di Josè Mourinho, ieri arrivata ad Albufeira, in Portogallo, per cominciare la seconda parte di preparazione. Oggi alle 12 (orario italiano) è in programma allo stadio comunale l'impegno contro il Sunderland, club neo promosso in Championship e anche lui impegnato nella preparazione in terra lusitana.