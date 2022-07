Roma-Sunderland 2-0. Zaniolo show: senza fascia, segna e prende un palo

ROMA - La Roma trova la seconda vittoria consecutiva in questo pre campionato. La squadra di Mourinho ad Albufeira ha infatti battuto il Sunderland 2-0 mostrando già buoni passi avanti nella tenuta fisica dei suoi. Roma attenta in difesa e che ha portato avanti una buona circolazione di palla nonostante il primo vero e intenso match amichevole della stagione. Tanto caldo - circa 32 gradi allo stadio Municipal - e un cooling break necessario alla metà di ogni tempo. Ritmi inevitabilmente non molto alti, e qualche colpo di troppo tra le sue squadre, soprattutto da parte dei giocatori del Sunderland su Kumbulla, El Shaarawy e Ibanez. Quest’ultimo è stato addirittura costretto a uscire al termine del primo tempo per un colpo alla testa. Stizzito Mourinho , all’ennesimo intervento il tecnico è entrato in campo per parlare con gli inglesi per chiedere di evitare entrate troppo dure in un match utile soprattutto per testare la condizione atletica dei giocatori.

Nel secondo tempo tanti cambi, compreso l’ingresso in campo di Zaniolo e l’esordio di Celik, ma anche più vivacità della squadra di Mourinho che si è resa più volte pericolosa con Zalewski, Veretout e il palo di Zaniolo, prima del gol arrivato a un quarto d’ora dalla fine con il diagonale in area di Felix. Poi, tre minuti dopo, il raddoppio firmato dall’uomo più discusso: Zaniolo - che non ha ricevuto la fascia di capitano (come successo la scorsa estate nelle varie amichevoli) girata sulle braccia di Smalling, Veretout, Zalewski e Mancini - ha trovato il giusto spunto per mettere la firma sulla partita. Difficile dire se potrà essere il suo ultimo gol con la maglia giallorossa (sabato nuova amichevole contro il Portimonense), senz’altro è una rete seppur in amichevole notata anche in casa Juventus.

Roma-Sunderland, la cronaca della partita

SECONDO TEMPO

79' - Raddoppio della Roma! Stavolta a segnare è Nicolò Zaniolo: palla all'interno dell'area, Felix la cede al talento giallorosso che trova lo spunto giusto per colpirla e depositarla in rete.

75' - Gol della Roma! Imbucata di Darboe per Felix che in area lascia partire un diagonale che batte il portiere del Sunderland! Roma in vantaggio a un quarto d'ora dalla fine.

72' - Zaniolo dal limite dell'area colpisce il palo alla destra di Patterson con un mancino forte e preciso.

68' - Cooling break in corso

66' - La punizione di Zalewski viene ribattuta dalla barriera.

65' - Brutto fallo di Matete su Bove. Il giocatore del Sunderland ammonito e punizione interessante per la Roma.

63' - Nella Roma entrano Celik e Darboe al posto di Karsdorp e Veretout. Zalewski diventa il capitano.

62' - Grande sprint palla al piede di Zaniolo che viene fermato irregolarmente da Bath. Difensore ammonito.

53' - Tiro a giro di Zalewski bloccato in due tempi dal portiere avversario.

49' - Parata di Svilar su un tiro di Dajaku, dopo un errore in fase di impostazione della Roma.

45'- Inizia il secondo tempo.

PRIMO TEMPO

47' - Termina il primo tempo: Roma-Sunderland 0-0,

44' - Nel Sunderland esce O' Nein, al suo posto Neil.

43' - Ibanez è costretto al cambio: al suo posto dentro Calafiori.

40' - Gomitata di O’ Nien ai danni di Ibanez che resta a terra. Mourinho entra in campo per placare gli animi e chiedere meno foga agonistica ai giocatori del Sunderland. O'Nien ammonito.

35' - O'Nien ammonito per un fallo duro su El Shaarawy: la panchina della Roma in piedi, i giocatori circondando il giocatore avversario per chiedergli spiegazioni su un intervento così duro alle caviglie. El Shaarawy dopo un minuto si è rialzato e ha ripreso il gioco.

33' - Roma vicinissima al vantaggio! Dalla punizione battuta da Veretout, il pallone arriva a Smalling che impatta con il piattone al volo e prende in pieno il palo.

29' - Scintille tra Clarke e Kumbulla. Brutto fallo del giocatore del Sunderland e l'ex Verona non ha gradito.

27' - Buono scambio tra Karsdorp e Zalwski. Il polacco cerca l'imbucata per Carles Perez, ma il pallone viene raccolto dal portiere in uscita.

25' - Cooling break

21' - Karsdorp vede il corridoio ancora per El Shaarawy sulla corsia di destra, ma il pallone è troppo lungo

13’ – Roma Pericolosa! Shomurodov ci prova di testa su corner di Veretout, palla di poco fuori.

12‘ – Lancio lungo per Shomurodov che, in area di rigore, decide di servire El Sharaawy. Il passaggio viene messo in corner dalla difesa avversaria.

6′ – Prova a farsi vedere il Sunderland. Gooch dalla destra mette in mezzo un buon pallone ma è bravo Svilar in uscita ad anticipare tutti e far sua la sfera.

0' - Comincia il match! La Roma batte il calcio d'inizio.

Roma-Sunderland, il tabellino

Roma (3-4-3): Svilar; Kumbulla (85' Faticanti), Smalling (46' Tripi), Ibanez (43' Calafiori); Karsdorp (63' Celik), Veretout (63' Darboe), Matic (46' Bove), Zalewski (77' Mancini); Perez (46' Volpato), Shomurodov (46' Zaniolo), El Shaarawy (46' Felix)

A disp.: Boer, Ivkovic

All. José Mourinho



Sunderland (4-2-3-1): Patterson; Gooch, Winchester, Bath, Cirkin (63' Taylor), Matete, O'Nien (44' Neil), Diamond (77' Roberts), Embleton (63' Sohna), Clarke, Dajaku (77' Pritchard).

A disp.: Carney, Richardson, Hume, Kelly, Johnson, Ballad, Evans, , Spellman.

All. Alex Neil