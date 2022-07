Totti, una pausa dalla separazione: si rilassa giocando a padel

ROMA - Ilary è partita con i figli per la Tanzania, Totti invece si rilassa nella capitale. Poche ore dopo dall'annuncio della separazione, la coppia si è già divisa ed è anche molto lontana. La Blasi si trova con i figli in un viaggio in Africa, Francesco invece ha deciso di rimanere a Roma e di rilassarsi un po' dopo le tante notizie dei media di tutto il mondo. Così Totti ha deciso di staccare la spina e diversirsi insieme al suo amico Candela nel padel. Tanti tornei giocati insieme in questa stagione, adesso però soltanto una partita per staccare la spina e non pensare ad altro.