Diretta Roma-Portimonense ore 20: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

ALBUFEIRA (Portogallo) - La Roma torna in campo per il terzo impegno stagionale dopo quelli con Trastevere e Sunderland, il secondo dei quattro previsti nella seconda parte della preparazione pre-campionato in corso di svolgimento in Portogallo: alle 20, all'Estadio Municipal de Albufeira, i ragazzi di Mourinho sfidano la Portimonense, squadra lusitana di prima divisione reduce dalle amichevoli con Birmingham e Porto, poi, nei prossimi giorni, sarà il turno di Sporting Lisbona e Nizza. Unico assente Calafiori, tornato in Italia per un problema muscolare: il giovane terzino, rientrato dal prestito al Genoa, potrebbe partire nuovamente a titolo temporaneo. A meno di un mese dall'inizio del campionato, lo Special One chiede ai suoi una partenza sprint: emblematico in questo senso l'allenamento di ieri, con una meticolosa attenzione alla fase offensiva e ai continui inserimenti degli esterni, mentre la polizia teneva lontani occhi indiscreti.